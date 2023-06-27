В Орле открылась регистрация на марафон #ПоБерегу

Об этом объявила Валерия Клычкова.

Супруга губернатора, которая является попечителем Орловского социального кластера, напомнила, что благотворительное мероприятие пройдёт 6 августа. Участники будут собирать средства на создание новой инклюзивной детской площадки, предназначенной для мальчиков и девочек с ограниченными особенностями здоровья.

На минувшей неделе первая такая площадка открылась в парке Победы. Её «обеспечили» за счёт средств, собранных во время первого марафона. Он состоялся 13 июня минувшего года. Тогда удалось набрать всю необходимую сумму – три миллиона рублей.

Для участников нового забега предусмотрено три варианта дистанции:

1000 метров — для детей до 14 лет,

5,2 километра — для детей от 14 лет,

21,1 километра — для совершеннолетних.

Также планируется много других интересных активностей. Зарегистрироваться для участия в благотворительной акции можно по ссылке.

ИА «Орёлград»