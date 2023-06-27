Владислав Числов приобрёл статус выдвинутого кандидата

27.6.2023 | 11:10 Важное, Новости, Политика

Политик представил документы в облизбирком.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Ранее Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР официально выдвинуло Владислава Числова кандидатом на выборы губернатора Орловской области.

До него статус выдвинутых кандидатов получили действующий глава Андрей Клычков (представитель КПРФ) и президент орловской ТПП Светлана Ковалёва (представитель партии «Новые люди»). Накануне стало известно, что орловское отделение «Единой России» не будет выдвигать на выборы своего представителя, а поддержит Клычкова.

В данный момент Владислав Числов является заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов и возглавляет комитет облсовета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям.

Выборы губернатора Орловской области состоятся 8, 9 и 10 сентября. На их организацию и проведение планируется израсходовать 140 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»

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