Орловские единороссы поддержат на выборах Клычкова

Об этом объявили на партийной конференции.

Сегодня состоялось заседание политического совета Орловского регионального отделения «Единой России». Участники во главе с Леонидом Музалевским определили основные направления работы партийного актива и депутатского корпуса.

Одним из главных вопросов стали предстоящие губернаторские выборы. Как и предполагалось, «единороссы» решили поддержать действующего главу Андрея Клычкова, идущего на второй срок, несмотря на его партийную принадлежность к КПРФ.

«Последние события всем нам показали, что сейчас не время для политических разногласий. Перед нами определены чёткие цели и задачи, над которыми предстоит работать, и все наши усилия будут направлены на их выполнение», — пояснил эту позицию Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения «Единой России» и председатель областного Совета народных депутатов.

На данный момент на выборах губернатора Орловской области насчитывается три выдвинутых кандидата. Это Андрей Клычков (идущий от КПРФ), глава областной Торгово-промышленной палаты Светлана Ковалёва (кандидат от партии «Новые люди») и Владислав Числов (выдвинутый Орловским отделением ЛДПР).

ИА «Орелград»