Еще один район решил купить дорогую иномарку

Тендер на поставку объявили чиновники Малоархангельского района.

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба, служба материально-технического обслуживания Малоархангельского района Орловской области» объявило тендер на поставку автомобиля. За казенный счет планируется приобрести HAVAL F7 (или эквивалент) — компактный кроссовер, выпускаемый с 2018 года подразделением китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Начальная цена контракта установлена в размере 3,283 миллиона рублей. Поставщик обязан гарантировать качество и надежность поставляемого товара. Гарантийный срок должен составлять 36 месяцев или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

«Началом гарантийного срока является дата подписания сторонами документа о приемке, — говорится в конкурсной документации. — Поставщик гарантирует, что товар не находится в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2022 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, в технически исправном состоянии, не иметь кузовных повреждений, пройти предпродажную подготовку, без пробега. Поставляемый товар должен быть изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих изделий, узлов и агрегатов, на нем не должна быть произведена замена агрегатов и кузова, салон автомобиля не должен иметь повреждений, все штатное оборудование должно находиться на предусмотренных изготовителем местах и быть в рабочем состоянии».

Что касается комплектации, то малоархангельским чиновникам нужна иномарка, оборудованная: антипробуксовочной системой, боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, датчиками парковки, климат-контролем и круиз-контролем, системой курсовой устойчивости, системой помощи при спуске и подъеме, усилителем рулевого управления, сиденьем водителя с электрорегулировкой в восьми направлениях, системой камер кругового обзора и др. Судя по финансовому обоснованию, цену чиновники назначили, исходя из средней стоимости трех изученных ими коммерческих предложений.

Ранее «Орелград» писал, что желание приобрести кроссовер HAVAL F7 изъявила «Единая дежурно-диспетчерская служба, служба эксплуатации и технического обслуживания» Глазуновского района Орловской области. Аукцион состоялся, поставщиком было выбрано ООО «Лизинговая компания «Простые решения». В муниципальном контракте указано, что автомобиль 2023-го года выпуска обойдется бюджету в 3,789 миллиона рублей.

ИА «Орелград»