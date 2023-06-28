В Орле «Полёт» спроектируют «по дешёвке»

28.6.2023 | 10:52 Новости, Образование

Подрядчик уже определён.

ИА «Орелград»

Речь идёт об изготовлении проектной документации по реконструкции здания Орловского областного центра молодёжи «Полёт» (на Наугорском шоссе). Аукцион по поиску подрядчика провёл региональный Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

На него заявились сразу три участника. Однако победителем стала компания, наиболее существенно «сбившая» изначальную цену (примерно в 12 миллионов рублей). ООО «Омега» взялось сделать эту работу всего за шесть миллионов, то есть в два раза дешевле.

Проект реконструкции «Полёта» нужно будет закончить до 8 ноября текущего года. В этом году исполняется уже 10 лет, как здание закрыто на реконструкцию. В последний раз работы официально планировались на 2021-й год, но были перенесены на 2024-й.

Из открытых данных известно об ООО «Омега», зарегистрированном в Москве в 2010-м году. Уставной капитал компании составляет всего 50 тысяч рублей, среднесписочная численность – шесть сотрудников. Основным «профилем работы» ООО является «деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора».

ИА «Орелград»

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