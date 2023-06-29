Орловской многодетной матери отказали в пособии

29.6.2023 | 12:04 Закон и порядок, Новости, Общество

Её права защитила прокуратура.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Случай произошёл в Урицком районе. В феврале этого года местная жительница обратилась в филиал «Областного центра социальной защиты населения». Женщина хотела получать ежемесячную выплату как мать троих детей.

Однако ей отказали в просьбе. Как сообщает прокуратура Орловской области, причиной стало то, что жительница Орловщины не представила учреждению все необходимые документы.

Женщина обратилась в надзорное ведомство. Прокуратура убедилась, что она проживает в нашем регионе и является многодетной матерью. После этого орган надзора направил в суд исковое заявление.

Эти требования были удовлетворены. Дальнейшее исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что главу орловского МУПа осудили за невыполнение прокурорских требований.

ИА «Орелград»

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