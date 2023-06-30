СК завершил дело первого замглавы болховского завода

Оно уже направлено в суд.

Как и сообщалось ранее, первый заместитель генерального директора АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» обвиняется в коммерческом подкупе. По информации Следственного управления Следственного комитета по Орловской области, мужчина совершал преступления в период с августа 2017-го по май 2022-го. Он незаконно получил от руководителей одной из компаний около 685 тысяч рублей.

В обмен на это он, используя служебное положение, способствовал «двусторонним отношениям» — беспрепятственному направлению заявок от завода компании, своевременной оплате продукции, поставляемой от ООО предприятию, и укреплению дальнейшего партнёрства.

Уголовное дело возбудил Следственный комитет по материалам деятельности Управления МВД России по Орловской области. В настоящий момент следствие завершено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее генеральный директор «Болховского завода полупроводниковых приборов» выступил в федеральных СМИ с рядом заявлений и требований, связанных с этим уголовным делом. Задержание подозреваемого состоялось всего два месяца назад.

ИА «Орелград»