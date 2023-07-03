Орловские чиновники купили очередной HAVAL F7  

3.7.2023 | 13:27 Новости, Общество

Машину получит муниципальное учреждение Малоархангельского района.

ИА «Орелград»

Подведены итоги электронного аукциона на приобретение автомобиля для МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба, служба материально-технического обслуживания Малоархангельского района Орловской области». Оно получит HAVAL F7 за 3 113 583 рубля. Поставщик —  ООО «ГЛОБАЛ СИСТЕМЗ» из Воронежа.

За обновку намерены рассчитаться в 2023 году. Коллеги из Глазуновского района взяли аналогичный внедорожник в лизинг. За HAVAL F7 будут расплачиваться три года.   Цена контракта – 3,789 млн рублей. В марте администрация Дмитровского района взяла в лизинг  Chery Tiggo 7 PRO.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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