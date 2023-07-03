Орловские чиновники купили очередной HAVAL F7  

Машину получит муниципальное учреждение Малоархангельского района.

Подведены итоги электронного аукциона на приобретение автомобиля для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба, служба материально-технического обслуживания Малоархангельского района Орловской области». Оно получит HAVAL F7 за 3 113 583 рубля. Поставщик — ООО «ГЛОБАЛ СИСТЕМЗ» из Воронежа.

За обновку намерены рассчитаться в 2023 году. Коллеги из Глазуновского района взяли аналогичный внедорожник в лизинг. За HAVAL F7 будут расплачиваться три года. Цена контракта – 3,789 млн рублей. В марте администрация Дмитровского района взяла в лизинг Chery Tiggo 7 PRO.

ИА «Орелград»