Орловские выпускники получили 42 стобалльных результата на ЕГЭ

Все одиннадцатиклассники преодолели минимальный порог по русскому языку.

О результатах экзаменов на заседании правительства региона 3 июля рассказал начальник департамента образования Алексей Карлов. По словам чиновника, каждый третий выпускник в Орловской области по результатам трех учебных предметов имеет 220 и более баллов. Это один из самых высоких показателей в стране, подчеркнул Алексей Карлов.

В этом году ЕГЭ сдавали 2956 человек, из них 40 имеют 42 стобалльных результата: 1 – обществознание, по 2 — физика и английский язык, 3 — химия, 4 – информатика, 5 – история, 9 – литература, 16 – русский язык.

«Наши ученики средней школы в этом учебном году подтвердили статус самой литературной столицы: все выпускники 11 классов преодолели минимальный порог по русскому языку», — отметил Алексей Карлов.

Выпускница школы №9 города Мценска Мария Гусева и выпускник банковского колледжа Вадим Зачесов получили 200 баллов по двум учебным предметам.

ИА «Орелград»