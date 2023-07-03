Орёл посетил первый парапутешественник России

3.7.2023 | 18:05 ЖКХ, Новости, Общество

Игорь Скикевич оценил доступность городской среды.

Фото: vk.com/vk_orel

Скикевич — российский парапутешественник, посетивший за последние восемь лет уже около 100 населённых пунктов нашей страны. Мужчина прикован к инвалидной коляске, но это не мешает ему вести активный образ жизни.

В Орле у него оказалось несколько целей. Гость принял участие в торжественной церемонии спецгашения почтового выпуска «Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма: А. К. Булатович и П. Я. Пясецкий». Также он провёл показ своего авторского фильма «Верить в себя, жить по мечте». Мероприятия прошли в музее Русанова.

Кроме того, Игорь Скикевич оценил на практике доступность орловских улиц и заведений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соцсетях сообщается, что «знаменитый турист остался доволен Орлом».

Скикевичу 57 лет. Он является изобретателем и конструктором первой в мире самоходной подводной инвалидной коляски, награждён престижной международной премией «Хрустальный компас» и входит в число действительных членов «Русского географического общества».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования