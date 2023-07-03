Орёл посетил первый парапутешественник России

Игорь Скикевич оценил доступность городской среды.

Скикевич — российский парапутешественник, посетивший за последние восемь лет уже около 100 населённых пунктов нашей страны. Мужчина прикован к инвалидной коляске, но это не мешает ему вести активный образ жизни.

В Орле у него оказалось несколько целей. Гость принял участие в торжественной церемонии спецгашения почтового выпуска «Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма: А. К. Булатович и П. Я. Пясецкий». Также он провёл показ своего авторского фильма «Верить в себя, жить по мечте». Мероприятия прошли в музее Русанова.

Кроме того, Игорь Скикевич оценил на практике доступность орловских улиц и заведений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соцсетях сообщается, что «знаменитый турист остался доволен Орлом».

Скикевичу 57 лет. Он является изобретателем и конструктором первой в мире самоходной подводной инвалидной коляски, награждён престижной международной премией «Хрустальный компас» и входит в число действительных членов «Русского географического общества».

ИА «Орелград»