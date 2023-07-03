Петербуржцы придумают, как завершить строительство гостиницы под Орлом

Заключен контракт на подготовку проектной документации для санатория «Дубрава».

Победителем открытого конкурса стало ООО «Петроградпроект». Цена контракта – 12,7 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить сбор исходных данных, археологическое обследование земельного участка, обследование технического состояния объекта, инженерные изыскания. По результатам нужно разработать проектную документацию для завершения строительства гостиничного корпуса ГУП ОО «Санаторий «Дубрава», а также обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы. Срок исполнения контракта — 22 декабря 2023 года.

Предполагаемая стоимость завершения строительства — 497,355 млн руб. Общая площадь шестиэтажного здания – 7211,34 кв. м. После реконструкции, которую собираются завершить до 2026 года, в комплексе смогут одновременно разместиться 96 гостей.

ИА «Орелград»