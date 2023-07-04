Орловский завод «Ливныстрой» может «воскреснуть»

Правительство области пытается помочь предприятию.

Напомним, что речь идёт о единственном в области предприятии, выпускающем силикатный кирпич. Накануне стало известно, что оно останавливает производство. Минувший год завершился для компании с серьёзными убытками.

В комментариях к этой новости, размещённой в паблике «Орёлграда» «ВКонтакте», состоялся интересный диалог. Одна из читательниц задалась ожидаемым вопросом: «А куда губернатор смотрит, почему завод закрывают?»

Ей ответили с официального аккаунта Департамента промышленности и торговли Орловской области. По словам чиновников, областные власти оказывают помощь предприятию. Не исключено, что оно возобновит работу.

«В середине июня текущего года у предприятия сложилась задолженность по заработной плате перед работниками в объёме около 1,5 миллиона рублей, а также задолженность за поставку газа в объёме более 1,3 миллиона рублей и за поставку электроэнергии в объёме около 1,8 миллиона рублей… На текущий момент задолженность по заработной плате погашена, прорабатывается возможность погашения задолженности за поставленные энергоресурсы», — рассказали в облправительстве.

Чиновники пояснили: «ООО «Ливныстрой» – частное предприятие, результаты деятельности которого зависят исключительно от компетентности и эффективности его руководства и собственников». В то же время выяснилось, что «правительством Орловской области ситуация в ООО «Ливныстрой» взята на контроль, организовано взаимодействие с руководством и собственниками предприятия, энергоснабжающими организациями, заинтересованными органами исполнительной государственной власти в целях выработки совместных решений по возобновлению производственной деятельности».

ИА «Орелград»