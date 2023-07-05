Россельхознадзор «покарал» орловскую хинкальную

Уполномоченное лицо временно заблокировали в «Меркурии».

Как сообщает региональное Управление ведомства, нарушения зафиксировали в июне этого года. Их допустил представитель ООО «Сакартвело», внося данные в систему «Меркурий», которая отслеживает всё происходящее с сельскохозяйственной продукцией.

Уполномоченное лицо компании оформило документы на возврат продукции, но не указало причины этого возврата.

Между тем, согласно порядку оформления таких документов, утверждённому Минсельхозом РФ, указание такой информации является обязательным условием. Поскольку нарушение допускалось уже как минимум в третий раз, Россельхознадзор приостановил регистрацию уполномоченного лица ООО «Сакартвело» в системе «Меркурий» на 10 календарных дней.

Как уточняет ведомство, речь идёт о «кафе/ресторане «Хинкальная»». Судя по всему, это заведение, известное орловцам как «Тбиладжио». ООО «Сакартвело» зарегистрировано в Железногорске, но само заведение находится в Орле на улице 1-й Посадской.

ИА «Орелград»