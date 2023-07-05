Застройщик показал, как будет реализовывать договор КРТ в Орле

О планах на участок в границах улиц Металлургов и Родзевича-Белевича рассказал руководитель «ЖИЛСТРОЙ-Инвест».

Эскиз и фрагменты беседы опубликовал «Коммерсантъ». По словам Анатолия Петрова, заключение договора о комплексном развитии территории выгодно как власти, так и застройщикам. Участки площадью 8,7 гектара принадлежат компании. Она уже стоит там ЖК «Норд». Три дома сданы, а в рамках КРТ запланированы еще четыре девятиэтажки (кирпичные двухсекционные) и один коммерческий объект. Реализация всех планов предварительно оценивается в 2,5 млрд рублей.

«Мы строим квартиры не только для открытой продажи, но и под потребности муниципалитета для сирот и для переселения из ветхого и аварийного жилья, — пояснил Анатолий Петров. — Мы получаем в определенной степени гарантированный спрос, а город получает именно то жилье по площади и номенклатуре, которое ему нужно»,— цитирует Петрова «Коммерсантъ».

Проект планировки территории должен быть подготовлен застройщиком в течение полугода после подписания договора о КРТ. Тогда будут понятны конкретные параметры строительства.

Рядом с ЖК «Норд» запланированы школа и детсад. Эти соцучреждения будут возводить за бюджетный счет. На городе также организация второго выезда из жилого комплекса и изменение маршрутов общественного транспорта для удобства местных жителей.

ИА «Орелград»