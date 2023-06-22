В администрации Орла рассказали, кто заключил второй договор КРТ

22.6.2023 | 11:07 Новости, Строительство

Комплексное развитие предусмотрено на территории, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича.

Если первый договор КРТ – развитие и застройку Наугорки  — активно обсуждался, то второй, заключенный в мае, лишь промелькнул в релизе администрации Орла, при перечислении планов по развитию города. «Орелград» направил запрос для уточнения информации.

Договор комплексного развития территории площадью 8,7 гектара, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича и землями, государственная собственность на которые не разграничена, заключен с ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест».

«Договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя заключается без проведения торгов и не предусматривает расчета минимального объема финансирования  работ», — указано в ответе на запрос.

В границах территории предстоит построить не менее 30 тыс. кв. м жилья. Расселения или выкупа объектов капстроительства не предусмотрено.

Напомним, договор о КРТ в районе Щепного рынка выставлен на торги.

ИА «Орелград»

 

 

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