В Орле парк «Новосильское шоссе» расширил владения

7.7.2023 | 17:56 Новости, Экономика

Ему предоставили четыре новых участка.

Фото: vk.com/dizo_orel

Индустриальный парк получил их на безвозмездной основе. Об этом сообщили в региональном Департаменте государственного имущества и земельных отношений.

Проект по созданию индустриального парка общей площадью 94 гектара реализуется в рамках программы развития Орловской области на период с 2014-го по 2024-го. Ожидается, что инвестиции в его инфраструктуру превысят 800 миллионов рублей.

Областные власти рассчитывают, что резидентов парка, помимо всего прочего, привлечёт транспортная доступность. Федеральная автодорога «Крым» находится от парка всего в трёх километрах. Москва – в 360-ти.

Ранее стало известно, что ТОСЭР «Мценск» покинули шесть резидентов. Мэр Мценска назвал главной проблемой этого проекта высокие цены на электроэнергию.

ИА «Орелград»

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