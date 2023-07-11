Орловский суд оштрафовал ООО на 174 тысячи

Компания не исполнила обязательства по строительству газопровода.

Решение по гражданскому делу вынес Урицкий районный суд. Иск подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области после того, как в ведомство обратился пострадавший потребитель.

Как сообщает пресс-служба Управления, ООО «СК Стройинжиниринг» взяло на себя обязательства по строительству сетей газоснабжения в жилом доме, но не исполнило их вовремя. В итоге суд признал компанию виновной и взыскал с неё целых 174 тысячи 200 рублей.

В эту сумму вошли денежные средства, уже уплаченные потребителем исполнителю, компенсация морального вреда, а также штраф — за то, что юридическое лицо не решило проблему в добровольном порядке.

Из открытых источников известно об ООО «СК Стройинжиниринг», зарегистрированном в Орле в 2020-м году. Основным видом его деятельности является «строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения». Территориально компания находится на Московском шоссе.

ИА «Орелград»