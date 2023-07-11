Орловский суд оштрафовал ООО на 174 тысячи

11.7.2023 | 12:34 Закон и порядок, Новости

Компания не исполнила обязательства по строительству газопровода.

Фото: ИА «Орелград»

Решение по гражданскому делу вынес Урицкий районный суд. Иск подало Управление Роспотребнадзора по Орловской области после того, как в ведомство обратился пострадавший потребитель.

Как сообщает пресс-служба Управления, ООО «СК Стройинжиниринг» взяло на себя обязательства по строительству сетей газоснабжения в жилом доме, но не исполнило их вовремя. В итоге суд признал компанию виновной и взыскал с неё целых 174 тысячи 200 рублей.

В эту сумму вошли денежные средства, уже уплаченные потребителем исполнителю, компенсация морального вреда, а также штраф — за то, что юридическое лицо не решило проблему в добровольном порядке.

Из открытых источников известно об ООО «СК Стройинжиниринг», зарегистрированном в Орле в 2020-м году. Основным видом его деятельности является «строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения». Территориально компания находится на Московском шоссе.

ИА «Орелград»

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