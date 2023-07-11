Воду в дома орловцев вернут к 18 часам

Таковы текущие планы.

Позитивной новостью поделился мэр Орла Юрий Парахин.

«Согласно докладу гендиректора «Орёлводоканала» Василия Васильевича Иванова, в 14:00 началось заполнение системы. Если запуск пройдёт без проблем, водоснабжение стабилизируется уже к 18:00», — заявил мэр. Ранее планировалось, что воду дадут после полуночи.

Напомним, что сегодня с 8 часов без водоснабжения остался Заводской район Орла, а также часть Советского. Кроме того, воды нет в деревне Жилина Орловского муниципального округа.

Причиной являются масштабные работы «Орёлводоканала». Предприятие проводит врезку участка водовода на улице Прожекторной.

Чтобы хотя бы частично смягчить неудобства, администрация Орла организовала подвоз воды по целому ряду адресов.

ИА «Орелград»