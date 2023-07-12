В Орле на Наугорском кладбище ремонтируют пешеходные дорожки

12.7.2023 | 16:46 Новости, Строительство

Работы начались сегодня.

Фото: vk.com/oreladm

Подготовительный этап стартовал ещё в пятницу. Рядом с дорожками скосили траву, затем уложили на них выравнивающий слой из асфальтогранулята. Для этого потребовалось около 70 тонн материала.

Задача выполняется силами предприятия «Спецавтобаза». На объекте работают пятеро сотрудников и пять единиц техники.

«Завтра ремонт планируем завершить. Протяжённость дороги составит 220 метров, а ширина 2,2 метра. Толщина выравнивающего слоя — 7-10 сантиметров, а асфальта 5 сантиметров», — рассказал старший мастер «Спецавтобазы» Сергей Кос пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орелград»

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