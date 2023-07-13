Агрохолдинг «Юность» оштрафовали на 200 тысяч

13.7.2023 | 16:59 Закон и порядок, Новости

Орловская компания «довела до ручки» 17 гектаров сельхозземель.

Фото Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (иллюстративное)

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, участок находится в Урицком районе на территории Котовского сельского поселения. Весной этого года ведомство проводило внеплановую проверку. Выяснилось, что земля сельскохозяйственного назначения общей площадью 17 гектаров находится не в лучшем состоянии.

«В рамках проверки установлено, что ООО «АПК Юность» не выполняются требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных земель от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью», — рассказали в пресс-службе Управления.

Крупный орловский агрохолдинг владеет участком «на полных правах» — как собственник. В итоге «Юности» назначили административное наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Кроме того, компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»

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