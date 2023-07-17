Орловский сирота добился квартиры через суд

17.7.2023 | 17:47 Закон и порядок, Новости, Общество

Молодому орловцу помогла прокуратура.

ИА «Орелград»

Как сообщили в надзорном ведомстве, без положенного жилья остался житель Глазуновского района. Он лишился внимания и заботы родителей в несовершеннолетнем возрасте. В 2016-м году его включили в перечень лиц, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями из специализированного фонда.

Однако по достижению совершеннолетнего возраста он так и не получил положенное жильё. Прокуратура задокументировала нарушение и направила иск в суд.

Судебное решение обязало районную администрацию исполнить свой долг. В итоге сироте предоставили благоустроенную квартиру.

Ранее стало известно, что прокуратура потребовала обустроить в орловском райцентре площадки для крупногабаритных отходов.

ИА «Орелград»

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