«Знаменский СГЦ» ликвидировал свалку на сельхозземлях

18.7.2023 | 17:54 Закон и порядок, Новости

На это потребовалось полгода.

Фото: Знаменский СГЦ

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение выявили ещё в декабре минувшего года. Оказалось, что участок земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в Ливенском районе, используется не по назначению. На нём находилась несанкционированная свалка из строительных, бытовых и древесных отходов общей площадью около 1300 квадратных метров (13 «соток»).

Землю арендовало известное ООО «Знаменский СГЦ». Компании объявили предостережение о недопустимости нарушений и необходимости их устранения.

Уже в текущем месяце ООО уведомило Россельхознадзор о полном выполнении предписания. Компания не только убрала свалку, но и установила на участке таблички с информацией, предостерегающей от дальнейших нарушений такого рода. Кроме того, ООО провело рекультивационные работы — чтобы вернуть земли в полноценный севоборот.

ИА «Орелград»

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