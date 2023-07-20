В Орле на «Дворянке» укрепляют склоны и овраги

20.7.2023 | 17:51 Новости, Строительство

Также здесь готовят фундамент под новую ротонду.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Сегодня на территории «Дворянского гнезда» трудятся порядка 40 человек и 10 единиц спецтехники, сообщил в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин. В данный момент решается задача по укреплению склонов и оврагов. Эти работы выполнены где-то наполовину.

Для этого в парке сначала готовят площадки, затем снимают растительный слой грунта и укладывают геотекстиль и георешётки. После этого укрепление засыпается чернозёмом и засеивается свежим газоном.

Кроме того, в парке обустраивают тропиночную сеть, а также готовят фундамент для новой ротонды. «Большая часть её деталей и составляющих балюстрады уже изготовлены», — поделился мэр.

Ранее сообщалось, что гарантия на новую ротонду составит полвека.

ИА «Орелград»

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