Освещением в центре Орла займётся ООО «Вершина»

Ранее эта компания уже реализовывала похожие проекты.

Подрядчика выбрали без конкурса – решением областного правительства. ООО «Вершина» зарегистрировано в Москве в 2017-м году. Компания считается малым предприятием. Несмотря на это ей доверяли серьёзные государственные и муниципальные контракты.

Так, «Вершина» монтировала «иллюминацию» моста Александра Невского в Великом Новгороде и занималась освещением стен и башен Нижегородского кремля. Совсем недавно предприятие получило право отремонтировать освещение на Высоком и Юбилейном мостах в Калининграде.

В Орле планируется украсить иллюминацией исторический центр города. Тысячи разноцветных лампочек установят на участке от Александровского моста до Аллеи Славы (у входа в Городской парк культуры и отдыха). Кроме того, здесь появятся разнообразные световые консоли, арт-объекты и свето-декоративные арки.

Эта работа будет проделана в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект туристического кода Орла участвовал в соответствующем конкурсе Ростуризма, занял второе место и получил из федеральной казны 215 «целевых» миллионов рублей.

ИА «Орелград»