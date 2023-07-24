Под Орлом юноша-мотоциклист сбил 8-летнюю девочку

24.7.2023 | 14:40 Новости, Происшествия

ДТП произошло накануне вечером.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось в 20 часов 20 минут в посёлке Знаменка (Орловского муниципального округа), на местной улице Горького. Установлено, что 17-летний парень управлял мотоциклом Motolend, не имея соответствующих прав. Возможно, именно это и привело к плачевным последствиям.

У дома №123 он налетел на девочку 2014-го года рождения. Ребёнок переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Шаблыкинском районе случилось ДТП с тремя отечественными машинами. После него госпитализирован один человек.

ИА «Орелград»

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