В Мценске утвердили список плохих домов

Власти запретили приобретать в таких домах квартиры для «переселенцев из аварийки».

Администрация Мценска утвердила перечень многоквартирных жилых домов на территории города, приобретение квартир в которых для переселения граждан из аварийного жилого фонда не отвечает требованиям благоустроенности предоставляемого жилья и принципу эффективности осуществления закупок. Речь идет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Мценска, из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением администрации Мценска в октябре 2022 года.

Грубо говоря, квартиры в домах, угодивших в перечень, для переселенцев приобретать нельзя, так как эти дома и сами находятся в неважном состоянии. Всего в список попали 95 многоквартирных домов, причем 23 из них находятся на улице Болховской. Кроме того, немало «плохих домов нашлось на улицах Железнодорожной и Заводской. В качестве причин включения домов в список власти указывают их низкую благоустроенность и слаборазвитую социальную инфраструктуру.

«Достижение заданного результата обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении конкурентных процедур по приобретению жилых помещений для целей переселения граждан из аварийного жилого фонда не может быть реализовано в случае приобретения жилых помещений в многоквартирных домах с низкой степенью благоустроенности в районах со слаборазвитой социальной инфраструктурой», — подчеркнуто в документе.

По данным мэрии, всего на текущий момент на территории города Мценска располагается 264 многоквартирных жилых дома с датами постройки в пределах от 1917 до 2015 года. По крайней мере, такие сведения внесены в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. В мэрии отмечают, что эти многоквартирные жилые дома, в том числе жилые помещения, расположенные в них, обладают разной степенью благоустроенности и доступностью к социальной инфраструктуре (школы, сады иные образовательные учреждения, спортивные сооружения и организации, объекты здравоохранения и т.д.).

ИА «Орелград»