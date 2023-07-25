В Орле почти на месяц перекрыли ещё одну улицу

Правда, не тотально.

Речь идёт о перекрёстке улицы Картукова и улицы Героев пожарных (в Советском районе). Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения на проезд транспорта вводятся с сегодняшнего дня по 20 августа.

Причиной являются работы по замене аварийного участка канализационной сети, причём «бестраншейным методом». Однако городская администрация уточняет, что перекрёсток будет перекрыт не постоянно.

В отдельные периоды времени на проезжей части будет работать техника, которая может препятствовать проезду автомобилей. В связи с этим дорога может быть сужена.

Ранее в Орле продлили ограничения, введённые на участках Московской улицы и Московского шоссе в связи с ремонтом газопровода.

ИА «Орелград»