На Орловщине пройдёт велопробег «Дорога Победы»

26.7.2023 | 18:11 История, Новости

Мероприятие состоится в субботу, 29 июля.

Велопробег приурочен к 80-й годовщине освобождения Орла и области от фашистов. Акция пройдёт в Орловском муниципальном округе. В её рамках участники проедут 35 километров, посетив четыре военно-мемориальных объекта.

Велосипедисты стартуют в посёлке Знаменка с местного стадиона (улица Кукуевка, 1). Далее они сделают остановки в деревнях Гать и Малая Фоминка и селе Лаврово, после чего вернутся в Знаменку. Финиш состоится у памятного знака в честь воинов-интернационалистов.

Заявку для участия в велопробеге можно подать в группе мероприятия «Вконтакте» или по телефону + 7 (4862) 41-69-29.

Возрастное ограничение: 16+.

ИА «Орелград»

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