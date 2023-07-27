Губернатор раскритиковал ремонт дороги на «Светлую жизнь»

27.7.2023 | 14:19 Новости, Строительство

По мнению орловского главы, он является «кривым».

Фото: t.me/parakhin_yuri

Напомним, что накануне мэр Орла Юрий Парахин объявил, что дорогу отсыпали асфальтогранулятом, и ещё раз напомнил, что в будущем году здесь сделают уже не ямочный, а капитальный ремонт. Однако Андрей Клычков неожиданно раскритиковал качество работ во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Был сделан кривой ямочный ремонт. Ямочный ремонт будет доделан. Дал поручение, чтобы подготовили проектно-смертную документацию и сделали дорогу капитально», — высказался он.

«Каждый год латаем эти дыры, ямы. Надо уже заканчивать эту историю. Сделать один раз, причём заранее, чтобы жители летом приехали и получили нормальный доступ к одному из знаковых объектов для отдыха», — добавил губернатор.

ИА «Орелград»

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