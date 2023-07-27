Орловского перевозчика могут оштрафовать на 100 тысяч

27.7.2023 | 18:40 Закон и порядок, Новости

На его автобусе глушили систему «ГЛОНАСС».

Фото: vk.com/kuooop

Нарушения допустили на «ГАЗели Next», которая обслуживала маршрут №421 («Мезенский педколледж – Малая Куликовка»). О том, что на автобусе сознательно глушат систему спутниковой навигации, в Казённое учреждение «Организатор перевозок» сообщили сами пассажиры.

Выездная проверка подтвердила данный факт. На транспортном средстве было установлено специальное устройство («глушилка»). Кроме того, на данном маршруте выявили ещё четыре автобуса, где не работала система «ГЛОНАСС».

Сообщается, что материалы по выявленным фактам направлены в контролирующие органы. В адрес перевозчика подготовлена официальная претензия. Штраф за такое нарушение составляет до 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования