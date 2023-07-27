Орловского перевозчика могут оштрафовать на 100 тысяч

На его автобусе глушили систему «ГЛОНАСС».

Нарушения допустили на «ГАЗели Next», которая обслуживала маршрут №421 («Мезенский педколледж – Малая Куликовка»). О том, что на автобусе сознательно глушат систему спутниковой навигации, в Казённое учреждение «Организатор перевозок» сообщили сами пассажиры.

Выездная проверка подтвердила данный факт. На транспортном средстве было установлено специальное устройство («глушилка»). Кроме того, на данном маршруте выявили ещё четыре автобуса, где не работала система «ГЛОНАСС».

Сообщается, что материалы по выявленным фактам направлены в контролирующие органы. В адрес перевозчика подготовлена официальная претензия. Штраф за такое нарушение составляет до 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»