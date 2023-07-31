В Орле задержали подозреваемого в «ограблении» теплотрассы

31.7.2023 | 18:39 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Предполагается, что мужчина похитил обшивку.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, подозреваемого задержали в Северном районе Орла – с поличным. Он демонтировал с теплотрассы металлическую обшивку и вывез её восвояси на легковом автомобиле, чтобы потом сбыть в пункте приема металлолома.

Однако его планам помешала полиция. Прямо при подозреваемом находились около 20 листов обшивки общей стоимостью около 18 тысяч рублей.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье «хищение» (158 УК РФ). Устанавливается его причастность к совершению других подобных противоправных деяний, зарегистрированных ранее. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что с теплосетей АО «Квадра» похитили изоляцию на 2,4 миллиона. При этом один из случаев произошёл как раз в Северном районе.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования