В Орле задержали подозреваемого в «ограблении» теплотрассы

Предполагается, что мужчина похитил обшивку.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, подозреваемого задержали в Северном районе Орла – с поличным. Он демонтировал с теплотрассы металлическую обшивку и вывез её восвояси на легковом автомобиле, чтобы потом сбыть в пункте приема металлолома.

Однако его планам помешала полиция. Прямо при подозреваемом находились около 20 листов обшивки общей стоимостью около 18 тысяч рублей.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье «хищение» (158 УК РФ). Устанавливается его причастность к совершению других подобных противоправных деяний, зарегистрированных ранее. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что с теплосетей АО «Квадра» похитили изоляцию на 2,4 миллиона. При этом один из случаев произошёл как раз в Северном районе.

ИА «Орелград»