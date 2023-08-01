Виновник смертельного ДТП в Орле получил шесть лет колонии

Следствие и суд разобрались в обстоятельствах летальной аварии.

Решение по уголовному делу о смертельном ДТП вынес Заводской районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался молодой человек 2000 года рождения, студент 3-го курса одного из орловских вузов. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Как установили следствие и суд, в сентябре 2022 года примерно в половине одиннадцатого вечера студент сел за руль автомобиля «Рено Логан». Он находился в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя. Кроме того, он сел за руль, будучи лишенным водительских прав.

Студент разогнался по улице Комсомольской, двигаясь в направлении Кромского шоссе города Орла. В районе дома № 354 по улице Комсомольской он при развороте налево, который совершал с нарушением правил, сбил двигавшийся по проезжей части по встречной полосе мотоцикл марки «Хонда». При дорожно-транспортном происшествии водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Мотоциклист скончался на месте аварии.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал. Он рассказал, что в тот вечер гостил у своего друга, вместе с которым они выпили пива. Затем ему позвонила супруга и попросила ее откуда-то забрать. Он сел за руль «Рено Логан» и отправился выполнять просьбу жены. Когда начал выполнять разворот, почувствовал сильный удар в правую сторону автомобиля. Он вышел из машины и увидел водителя мотоцикла, лежащего на проезжей части. Затем подъехали другие мотоциклисты и вызвали скорую медицинскую помощь.

Суд признал студента виновником ДТП и посчитал, что именно по его вине погиб человек. Подсудимый получил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Также суд постановил направить его для отбывания наказания в виде лишения свободы в колонию-поселение под конвоем. Кроме того, суд обязал студента выплатить двоим родственникам погибшего по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

ИА «Орелград»