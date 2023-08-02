Орловскую компанию грузоперевозок обанкротить не смогли

На процедуру банкротства попросту не хватило денег.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Федеральной налоговой службы России в лице ее регионального управления. Это был иск о признании общества с ограниченной ответственностью «Трансспецстрой-57» несостоятельным. Заявление было подано еще в мае 2023 года. Налоговики просили признать компанию-должника банкротом по упрощенной процедуре и ввести процедуру конкурсного производства. На должность арбитражного управляющего предлагалось назначить одного из членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия».

Кроме того, истец просил включить задолженность компании перед государством во вторую и третью очередь реестра требований кредиторов. Речь шла об обязательствах, подтвержденных решениями о взыскании задолженности на общую сумму 3,81 миллиона рублей. Суд на время оставлял заявление уполномоченного органа без движения, предложив заявителю устранить недостатки, в том числе представить доказательства отправки заявления о признании банкротом в адрес должника.

В июне такие доказательства были представлены, после чего и было возбуждено производство по делу. Представители компании в суд не явились, заседание прошло без них. Было установлено, что указанная компания зарегистрирована в 2010 году. Основной вид деятельности организации: деятельность автомобильного грузового транспорта. У компании оказался единственный участник, а ее уставный капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

Как указал заявитель, размер задолженности компании по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды к началу мая 2023 года превысил 4,12 миллиона рублей, а основной долг, просроченный свыше трех месяцев, на тот момент составлял 3,17 миллиона рублей. Судя по представленным данным, долги копились у организации с 2019 года. Для взыскания задолженности налоговым органом были выставлены требования об уплате налога, сбора, пени и штрафа.

С целью выявления имущества были сделаны запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на момент подачи в суд заявления у компании уже не было ни движимого, ни недвижимого имущества. Несколько принадлежавших ей грузовых автомобилей были проданы еще в 2019 году. А последняя налоговая отчетность компанией была представлена год назад. Поскольку задолженность погашена не была, заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом.

Но арбитражный суд пришел к выводу о необходимости прекратить производство по делу. По его мнению, не было представлено «доказательств, обосновывающих вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты судебные расходы по делу о банкротстве, а также полностью или частично может быть погашена задолженность по денежным обязательствам перед кредитором и обязательным платежам». Иными словами, не нашлось ни денег на проведение процедуры, ни имущества, за счет продажи которого можно было бы эти деньги найти.

ИА «Орелград»