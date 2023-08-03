Глава орловского Депздрава опроверг слухи об увольнении

Игорь Петчин высказался на эту тему в соцсетях.

Информация о возможном увольнении чиновника появилась в одном из городских пабликов.

«Пока «в кулуарах говорят», мы работаем. Кого-то разочарую, кого-то обрадую, но я не «на подходе», и заявление на увольнение даже не собирался писать», — иронически высказался руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

Также Петчин поделился последними достижениями вверенной ему структуры. В частности, по его словам, аптечные пункты продажи лекарств открылись уже в половине орловских ФАПов. «В таком режиме у нас работают уже 216 фельдшерско-акушерских пунктов. Ещё 37 в стадии открытия», — заявил он.

Кроме того, ведётся большая работа и в рамках капании по диспансеризации населения. Первый этап обследований прошли около 125 тысяч человек. «Каждому шестому пациенту специалисты назначили дополнительные обследования и консультации», — отметил Петчин.

Ранее в орловском Депздраве подтвердили, что травмпункт больницы Семашко перестал работать круглосуточно из-за дефицита кадров.

ИА «Орелград»