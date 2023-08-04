В Орле высадили цветы у памятника Бунину

4.8.2023 | 11:10 Культура, Новости, Общество

Работы выполняли сотрудники «Спецавтобазы».

Фото: vk.com/oreladm

На формирование обновлённой клумбы ушло около трёх тысяч живых цветов. Здесь высадили уже привычные для орловцев петунии, агератумы и аллисум.

«Уважаемые горожане, давайте ценить и беречь труд людей и не топтать посаженные клумбы!», — обратились к жителям областного центра в пресс-службе администрации Орла.

Ранее «Спецавтобаза» восстановила клумбу на улице Ленина, потрёпанную вандалами. Тогда начальник участка по зелёным насаждениям МБУ «Спецавтобаза» Татьяна Можина призвала орловцев не только не вытаптывать, но и не срывать «общественные» цветы (для личных целей), а также не выкапывать их (для пересадки на собственные участки).

Фото: vk.com/oreladm
Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»

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