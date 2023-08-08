Ливны объявили тендер на отлов бродячих собак

Власти райцентра готовы заплатить за услуги около 1 миллиона рублей.

Администрация города Ливны и управление ЖКХ выступили в роли организатора и заказчика тендера на оказание услуги по отлову животных без владельцев на территории райцентра. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,006 миллиона рублей. Этих денег должно хватить на полгода – срок окончания оказания услуг назначен на 25 декабря. В список услуг включен не только отлов, но и транспортировка и передача бродячих собак в приюты для животных, содержание в приюте, стерилизация, клинический осмотр ветеринарным специалистом, вакцинация, маркирование и так далее.

Действия подрядчика должны «осуществляться в соответствии с принципами гуманного отношения к животным», говорится в конкурсной документации. Для каждого животного без владельца определяется индивидуальный объем необходимых услуг, исходя из его состояния и требований законодательства. Кстати, в документации имеется своего рода прейскурант. Например, в 240,33 рубля в сутки на одну особь оценена услуга по размещению и содержанию в приюте животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания. Оказывается такая услуга до момента передачи животных новым владельцам или наступления их естественной смерти.

Отлов животного без владельцев, в том числе покусавшего людей или животных, с последующей транспортировкой и немедленной передачей его в приют для животных оценен в 5010 рублей за одну особь; стерилизация стоит 3393,33 рубля; клинический осмотр и маркирование одного животного при поступлении в приют – 1516,67 рубля; транспортировка (возврат) животного на прежние места его обитания – 1100 рублей; эвтаназия (применяется для прекращения непереносимых физических страданий, нежизнеспособных животных при наличии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного) – 1200 рублей; утилизация трупа животного – 850 рублей.

При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать экологические, ветеринарно-санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека и в области обращения с животными без владельцев. Отлов безнадзорных животных необходим для регулирования их численности, возвращения их владельцам, а также для профилактики инфекционных заболеваний и обеспечения общественного порядка. Возврату на прежние места их обитания подлежат только животные, не проявляющие немотивированную агрессию.

ИА «Орелград»