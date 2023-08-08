В Орле выросло число осужденных за особо тяжкие преступления

Судьи Орловской области подвели итоги своей работы за первое полугодие 2023 года.

В Орловском областном суде состоялось совещание, участники которого подвели итоги работы судов Орловской области за первое полугодие 2023 года. Краткий отчет с мероприятия предоставила пресс-служба облсуда. Сообщается, что в целом в первой половине текущего года в районные суды поступило 1139 уголовных дел, что на 11,2 процента меньше, чем в первом полугодии 2022 года.

Всего было осуждено 1069 человек, что на 1,4 процента больше, чем годом ранее, на 17,5 процента больше аналогичного показателя 2021 года. Участники совещания отметили, что за совершение особо тяжких преступлений в этом году в регионе было осуждено 78 подсудимых. В данном случае по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 15,4 процента. Кроме того, на 30,5 процента стало больше граждан, осужденных орловскими судами за совершение тяжких преступлений. Всего приговоры по таким делам были вынесены в отношении 381 подсудимого.

Впрочем, по другим категориям преступной деятельности показатели несколько снизились. Например, за совершение преступлений средней тяжести в первой половине года было осуждено 247 человек, тогда как годом ранее таковых было 251. Уменьшилось количество осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести – в этом году их набралось 363 человека, что на 18,4 процента меньше, чем в первой половине предыдущего года.

«При этом наиболее распространенными видами преступлений по-прежнему являются кража (осуждено 309 лиц), преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами (осуждено 164 лица), преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (осуждено 127 лиц), мошенничество (осуждено 62 лица), — сообщила пресс-служба Орловского областного суда. — К реальному лишению свободы осуждено 364 лица, что составляет 34 процента от общего количества осужденных и несколько меньше аналогичных периодов 2022 года — 394 лица (37,4 процента), 2021 года — 329 лиц (36,2 процента)».

ИА «Орелград»