Разборка водителей за место у дома закончилась сроком

Поставлена точка в уголовном разбирательстве о дорожном инциденте.

Обращено к исполнению решение по уголовному делу, которое в суд первой инстанции поступило еще весной. Местный житель был обвинен по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Как установили следствие и суд, в апреле 2021 года мужчина и лицо, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, возле дома, действуя группой лиц, в ходе ссоры нанесли потерпевшему побои. Каждый из нападавших нанес по несколько ударов, том числе ногами по лицу, когда несчастный уже лежал на земле.

Подсудимый вину признал частично и показал суду, что в тот день около 16 часов 30 минут он вместе со своим сыном приехал на автомобиле ВАЗ-2114 по своему адресу. За рулем находился сам подсудимый. Подъехать к дому ему якобы помешал автомобиль соседа, который в тот момент мыл свою машину. Подсудимый попросил его перепарковать автомобиль, но сосед отказался это сделать. Начался словесный конфликт. Подсудимый вышел из машины и в этот момент, с его слов, к ним внезапно подбежал отец потерпевшего, вооруженный резиновой палкой, который напал на его сына.

Далее якобы завязалась небольшая потасовка, в ходе которой подсудимый вырвал из рук потерпевшего своего сына и уехал вместе с ним с места происшествия, спасая свою жизнь. Кстати, «спасенный» сын дал в суде аналогичные показания. Однако суд счел показания подсудимого и его сына, выступившего в качестве свидетеля, недостоверными и расценил их как попытку избежать ответственности за совершенное преступление. Виновность подсудимого была подтверждена многочисленными свидетельскими показаниями и доказательствами.

Было установлено, что конфликт спровоцировал сам подсудимый и его родня. Сын подсудимого первым, со слов потерпевшего, ударил его по лицу, отчего он упал на землю. Затем родственники вместе принялись избивать его ногами, а когда он затих, сели в свою машину и сбежали с места преступления. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, где в отделении челюстно-лицевой хирургии ему была сделана операция. Впоследствии он проходил длительный курс лечения. Слова потерпевшего и его родственников, на глазах которых происходила расправа, подтвердили другие соседи, которые видели, как родился и развивался инцидент. В результате подсудимый был признан виновным, ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор теперь вступил в законную силу.

ИА «Орелград»