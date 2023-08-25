В Орле ребёнок пострадал в тройном ДТП

25.8.2023 | 17:30 Новости, Происшествия

Авария произошла в Северном районе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Всё случилось накануне в 18 часов 15 минут у дома №27. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла по вине 38-летней женщины-водителя.

Орловчанка ехала на «Хендай Солярис» со стороны Бурова в сторону Михалицына. В какой-то момент она не смогла выдержать безопасную дистанцию и взрезалась в «Рено Меган», ехавший впереди в том же направлении. Машиной управлял 34-хлетний водитель.

Далее уже «Рено» въехал в «Фольксваген Гольф». Эта машина также следовала впереди в попутном направлении. За рулём «Фольксвагена» сидел 42-летний мужчина.

Получился классический «паровозик» из трёх машин. Впрочем, видимо, благодаря тому, что в ДТП участвовали только иномарки, пострадал лишь один человек – мальчик 2012-го года рождения, пассажир «Хендай».

Прямо с места ДТП его доставили в НКМЦ имени Круглой. После того, как врачи осмотрели ребёнка, его отпустили домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими.

ИА «Орелград»


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