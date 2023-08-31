В Орле 16-летний мотоциклист пострадал в тройном ДТП

31.8.2023 | 14:38 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, авария произошла на улице Комсомольской сегодня около 12 часов 50 минут.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса «Фольксваген». Он не уступил трассу 16-летнему мотоциклисту, хотя должен был сделать это, так как несовершеннолетний ехал по главной дороге.

В итоге мотоцикл налетел на микроавтобус, а потом – на «Ладу Веста», которая ехала впереди двухколёсного транспортного средства в том же направлении.

«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.

Ранее стало известно, что под Орлом водитель иномарки сбил человека и скрылся с места ДТП.

Фото: Управление МВД по Орловской области

ИА «Орелград»


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