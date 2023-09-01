Более 5600 человек Орловщина потеряла безвозвратно

Численность населения в регионе продолжает снижаться из-за естественной убыли.

В Орловской области демографическая ситуация в январе-июне 2023 года, как и в предыдущие отчетные периоды, характеризовалась процессом естественной убыли населения. По данным Орелстата, число умерших жителей региона за это время превысило число родившихся в 2,45 раза. Так, в области за январь-июнь появилось на свет 2287 детей, а умерло за тот же период 5608 человек. Естественная убыль населения составила 3321 человек. Отметим, что среди умерших оказалось 13 детей, которые скончались в возрасте до одного года.

При этом стоит отметить, что годом ранее демографическая ситуация складывалась еще более тревожно. Естественная убыль населения за январь-июнь 2022 года составляла 4239 человек. Умерших тогда было на 1111 человек больше, чем в текущем году, но и родившихся было больше – на 193 младенца. В то же время уровень младенческой смертности год назад также был выше – в январе-июне 2022 года в Орловской области была зафиксирована смерть 21 ребенка, не дожившего до возраста одного года.

В расчете на каждую 1000 жителей уровень рождаемости в регионе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 7 процентов, но при этом уровень смертности стал меньше на 15,2 процента. Уровень младенческой смертности (в расчете на 1000 детей, родившихся живым) сократился пойти на 33 процента. В целом уровень естественный убыли населения по сравнению с прошлым годом снизился на 9,6 процента, но он все еще остается пугающе высоким.

ИА «Орелград»