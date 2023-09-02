Медчасть УФСИН обязали расплатиться за медикаменты

Поставщик подал в суд, не дождавшись денег по «коронавирусному» контракту.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Экспонента» к Федеральному казенному учреждению здравоохранения «Медико-санитарная часть №57» Федеральной службы исполнения наказаний, расположенному в Орле. Спор шел о взыскании долга за поставку товара и процентов, набежавших за просрочку платежей. Причем истец просил суд о начислении пени до тех пор, пока долг перед ним не будет полностью погашен.

Как следует из материалов дела, «Экспонента» в рамках заключенных контрактов поставила ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН реагенты и расходные материалы в период действия особого режима, веденного в связи с пандемией новой короновирусной инфекции. В числе прочего были поставлены наборы реагентов для определения антител к коронавирусу. Суд установил, что данные поставки производились ответчику для выявления лиц с признаками коронавирусной инфекции.

Всего было совершено четыре поставки. Ответчик поставленный в его адрес товар оплатил частично, на момент подачи заявления в суд за ним числилась задолженность в сумме 183 264 рубля. Истец пытался решить вопрос в досудебном порядке. Так, он направлял в адрес ответчика претензию с требованием оплатить оставшуюся задолженность за поставленный товар. Поскольку ответчик требования в добровольном порядке не исполнил, компании пришлось подавать иск.

Кстати, ответчик факт поставки товара не оспорил, но и доказательств оплаты его стоимости в полном объеме не представил. Более того, в судебном заседании представитель медчасти подтвердил, что была произведена оплата товара только по четвертой накладной. А вот почему не были оплачены три спорных накладных, ответить затруднились, сославшись на то, что на них стоит подпись теперь уже бывшего руководителя учреждения.

Как бы то ни было, но факт задолженности оказался установлен судом. К тому же ответчик в своем отзыве указал, что при вынесении решения полагается на усмотрение суда. В результате арбитраж иск удовлетворил полностью и постановил взыскать с «Медико-санитарной части № 57» в пользу «Экспоненты» в общей сложности 194 636 рублей, из которых 11 372 рубля составили набежавшие проценты.

ИА «Орелград»