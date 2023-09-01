На Орловщине выбирают депутатов в парламенты новых регионов РФ

Участки действуют в Орле и Мценске.

Проголосовать за кандидатов в «народные избранники» могут жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Выборы продлятся с сегодняшнего дня по четвёртое сентября включительно.

Участок, организованный в областном центре, находится в Орловском городском центре культуры на Комсомольской, 261-А. Во Мценске – на площади Ленина, дом 1. С 1 по 3 сентября проголосовать можно с 8 до 20 часов, а 4 сентября – с 8 до 15 часов.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в октябре 2022-го года. Ранее там прошли соответствующие референдумы, на которых большинство жителей регионов поддержало объединение с нашей страной.

ИА «Орелград»