Орловский облсуд ещё раз рассмотрел дело Игнатушина

Бывшего замглавы администрации Орла не оправдали.

Однако областной суд освободил его от уголовного наказания из-за истечения срока давности.

Ранее Советский районный суд Орла признал бывшего чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему год принудительных работ, а также лишил права занимать некоторые ответственные должности. А именно — связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления (сроком на два года).

Игнатушкин не признал вину и обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Однако облсуд не нашёл основания для отмены или смягчения приговора.

«Нашло свое подтверждение, что Р. В. Игнатушин, являясь должностным лицом, злоупотребил должностными полномочиями, из иной личной заинтересованности, был достоверно осведомлен о техническом состоянии основных конструкций жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Набережная Дубровинского, д. 68, а также жилого дома 102 по Наугорскому шоссе, однако своевременных мер для признания указанных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции не принял, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан», — сообщается на сайте областного суда.

Напомним, что здание по Набережной Дубровинского, 68 – это тот самый «карточный домик», обрушившийся в августе 2017-го года.

Тем не менее, Игнатушина освободили от самого наказания — в связи с истечением сроков давности. «Установленные уголовным законом сроки давности применяются независимо от усмотрения суда, их истечение является обязательным основанием освобождения от наказания», — пояснили в облсуде.

ИА «Орелград»