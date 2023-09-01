В Орле ищут хозяина для котёнка, выросшего в танке

1.9.2023 | 18:26 Новости, Общество, СВО

Животное родилось прямо в боевой машине.

Фото: obl1.ru

Кошечке по имени Армата – два месяца, как и её «брату» Титану (более светлого, по сравнению с «сестрой», окраса). Котята попали в Орёл из зоны СВО. Они действительно не только родились, но и выросли прямо в танке российских вооружённых сил, под присмотром наших бойцов.

Сейчас они обитают в доме жительницы Орла по имени Анастасия. Как рассказал «Первый Областной», женщина взяла постоянную опеку только над Титаном. Причина – не отсутствие желания, а отсутствие необходимых жилищных условий.

Армата живёт у неё временно. Тем, кто захочет приютить животное у себя, нужно обращаться в редакцию «Первого Областного» на Брестскую, 6.

Анастасия нашла котят по объявлению. Животные отличаются игривым характером, причём они не только здоровы, но и приучены к лотку.

ИА «Орелград»


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