Орловщина защитит Москву от беспилотников

В нашей области обустраивают аэропорт для перехватчиков БПЛА.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на мероприятии в честь Дня работников комплекса городского хозяйства, сообщает РИА Новости.

Мэр столицы уточнил, что работы по созданию этого объекта пока не завершены, однако на данный момент «один из вертолётов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы». Очевидно, имеется в виду один из трёх БПЛА, «приземлённых» на Орловщине 30 августа.

Также тему беспилотников вновь поднял в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Он признал, что число инцидентов, связанных с БПЛА, выросло. В связи с этим губернатор попросил очевидцев оперативно сообщать о таких происшествиях в УФСБ (8 (4862) 43-76-36), дежурную часть УМВД (8 (4862) 43-32-32) или в службу спасения (112).

«Одновременно прошу обратить внимание, что категорически запрещена съёмка объектов систем противовоздушной обороны! Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником и являться причиной принятия мер со стороны правоохранительных органов в отношении лиц, распространяющих указанную информацию», — отметил Клычков.

ИА «Орелград»