В Орле травмпункт больницы Семашко снова работает по 24 часа

Видимо, кадровую проблему удалось решить.

Начиная с сегодняшнего дня пункт оказания неотложной травматологической и ортопедической помощи, расположенный в больнице Семашко, возвращается к круглосуточному режиму работы. Об этом официально сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Напомним, что с 1 августа травмпункт работал только с восьми утра до восьми вечера. В остальное время пациентов с соответствующими нуждами принимали в больнице Боткина. В обладминистрации это объяснили кадровым голодом.

«Изменение режима работы — временное, оно сохранится до того момента, когда кадровый вопрос в больнице имени Н.А. Семашко будет решён», — пояснили тогда чиновники. Видимо, так или иначе, эту проблему удалось снять.

По официальным данным, в ночное время травмпункт обычно принимал до 14 человек.

ИА «Орелград»