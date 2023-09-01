В Орле травмпункт больницы Семашко снова работает по 24 часа

1.9.2023 | 11:07 Медицина, Новости

Видимо, кадровую проблему удалось решить.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Начиная с сегодняшнего дня пункт оказания неотложной травматологической и ортопедической помощи, расположенный в больнице Семашко, возвращается к круглосуточному режиму работы. Об этом официально сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Напомним, что с 1 августа травмпункт работал только с восьми утра до восьми вечера. В остальное время пациентов с соответствующими нуждами принимали в больнице Боткина. В обладминистрации это объяснили кадровым голодом.

«Изменение режима работы — временное, оно сохранится до того момента, когда кадровый вопрос в больнице имени Н.А. Семашко будет решён», — пояснили тогда чиновники. Видимо, так или иначе, эту проблему удалось снять.

По официальным данным, в ночное время травмпункт обычно принимал до 14 человек.

ИА «Орелград»


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