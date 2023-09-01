В Орле составили перечень мер поддержки участников СВО

Ознакомиться с нормативными актами можно в Минюсте.

Как сообщает Управление Министерства юстиции РФ по Орловской области, по поручению Минюста России проведен мониторинг нормативных правовых актов Орловской области и муниципальных образований. В результате был составлен перечень документов, предоставляющих региональные и муниципальные льготы и меры социальной поддержки военнослужащим и членам их семей. Речь идет, прежде всего, о мерах поддержки, которые на местном уровне введены для участников СВО.

«Формирование данных перечней необходимо для обеспечения всесторонней поддержки военнослужащих и членов их семей, а так же свободного доступа к информации о положенных им гарантиях и льготах, — пояснили в пресс-службе регионального Управления Минюста. — В результате проведенной работы были подготовлены перечни нормативных правовых актов, устанавливающих меры социальной поддержки, предоставляемые военнослужащим и членам их семей».

Найти перечни можно на официальном сайте Управления в разделе «Деятельность». Кроме того, перечни уже переданы участникам государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи для распространения среди граждан. Добавим, что меры поддержки начали активно вводиться на местном уровне в 2022 году, однако до сих пор появляются все новые документы. Их список уже сейчас занимает около трех десятков страниц.

Например, областным законом предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии жителям Орловской области, получившим инвалидность вследствие военной травмы, полученной в ходе специальной военной операции: инвалидам I-II группы – 1500 рублей, инвалидам III группы – 1000 рублей. Другим региональным законом предусмотрено внеочередное оказание плановой медицинской помощи в медорганизациях Орловской области мобилизованным гражданам и контрактникам. Их детям и супругам гарантировано им и бесплатное получение физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области.

Также в регионе действует норма о компенсации расходов на газификацию домовладений ветеранов боевых действий и единовременных денежных выплатах. Так, членам семей погибших военнослужащих выплачивается 1 миллион рублей: военнослужащим, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции, — в размере 500 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей положено тем орловцам, которые заключат контракт на службу в 3-м армейском корпусе для участия в СВО. Предусмотрена выдача набора вещевого имущества мобилизованным гражданам, предоставление им льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, взносов на капремонт, аренде муниципального имущества и многое другое.

ИА «Орелград»