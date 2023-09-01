«Орловский молочный завод» подешевел в два раза

1.9.2023 | 16:57 Новости, Экономика

Имущество предприятия-банкрота снова выставили на торги.

Въезд на бывшую территорию завода. Фото: Google Maps

Начальная цена лота установлена в 108,8 миллионов рублей. Такая информация размещена на интернет-площадке Федресурс.

В единый лот входят

  • производственный комплекс предприятия,
  • объекты незавершённого строительства,
  • котельная,
  • склады,
  • земельные участки,
  • авто- и электропогрузчики,
  • станки,
  • холодильные машины
  • другое имущество.

Территориально всё это находится в Орле по адресу улица Высоковольтная, 4 (на окраине Заводского района). Частично имущество находится в залоге у банка АО АКБ «Легион».

Это уже не первая попытка реализовать этот «пакет» имущества. В первый раз лот выставили на торги в 2021-м году. Тогда он стоил более чем в два раза дороже – 224 миллиона рублей. Однако ни одного желающего выкупить имущество пока не нашлось.

Напомним, что предприятие признали несостоятельным ещё в 2018-м году.

ИА «Орелград»


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