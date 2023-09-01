«Орловский молочный завод» подешевел в два раза

Имущество предприятия-банкрота снова выставили на торги.
Начальная цена лота установлена в 108,8 миллионов рублей. Такая информация размещена на интернет-площадке Федресурс.
В единый лот входят
- производственный комплекс предприятия,
- объекты незавершённого строительства,
- котельная,
- склады,
- земельные участки,
- авто- и электропогрузчики,
- станки,
- холодильные машины
- другое имущество.
Территориально всё это находится в Орле по адресу улица Высоковольтная, 4 (на окраине Заводского района). Частично имущество находится в залоге у банка АО АКБ «Легион».
Это уже не первая попытка реализовать этот «пакет» имущества. В первый раз лот выставили на торги в 2021-м году. Тогда он стоил более чем в два раза дороже – 224 миллиона рублей. Однако ни одного желающего выкупить имущество пока не нашлось.
Напомним, что предприятие признали несостоятельным ещё в 2018-м году.
ИА «Орелград»