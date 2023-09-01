В Ливнах открыли новый корпус школы №2.

Он рассчитан ещё на 450 учащихся.

Как сообщает «Принт-ТВ», в церемонии открытия участвовал заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский, а также глава Ливен Сергей Трубицин. В новом корпусе уже провели первые классные часы.

В пристройке разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, а также столовая с пищеблоком. Помещения смогут принять до 450 школьников.

Работы выполняло орловское ООО «Авилон». Они обошлись бюджету примерно в 300 миллионов рублей. Планировалось, что ввод нового корпуса позволит всем детям из этой школы обучаться только в первую смену.

ИА «Орелград»